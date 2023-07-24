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Главу минюста Новой Зеландии уволили из-за обвинений в сопротивлении полиции

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Фото: commons.wikimedia.org/Te Rawhitiroa Bosch
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Министр юстиции Новой Зеландии Киритапу Аллан была отправлена в отставку в понедельник, 24 июля, после ареста за опасное вождение в нетрезвом виде и обвинения в сопротивлении полиции. Об этом сообщил премьер-министр страны Крис Хипкинс.

«Вчера вечером Кири Аллан попала в автокатастрофу на параде Эванс-Бей в Веллингтоне. Она была взята под стражу и содержалась в центральном полицейском участке Веллингтона.<…> Ей предъявлено обвинение в неосторожном вождении и сопротивлении аресту», — передает слова Хипкинса портал The Spinoff.

Премьер пояснил также, что «во время инцидента она испытывала сильный эмоциональный стресс, вызванный личными проблемами и пошатнувшимся психическим здоровьем».

В свою очередь сама Аллан заявила, что признает свою несостоятельность на посту министра.

«За последние недели я столкнулась с рядом личных трудностей. <…> Мои вчерашние действия показывают, что я была не в порядке и подвела себя и своих коллег. Я признаю, что моя позиция министра несостоятельна», — сказала она.

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