30 июля на автодроме «Moscow Raceway» пройдет главный гоночный фестиваль лета. В этот гоночный уикенд на старте встретятся более 150 быстрейших российских пилотов из 25 команд. Пять захватывающих гонок, борьба за подиум – и всё это с лайв-комментированием и прямой трансляцией на автодроме для зрителей.

Захватывающая борьба на пределе возможностей, скорости до 300 км/ч, эффектные обгоны, шквал ярких эмоций и волнующих моментов, которые можно испытать только в кольцевых мотогонках. Все это – Чемпионат России LAVR MOTORING. Гран-При Москвы.

Что еще ждет гостей соревнований? Полеты на вертолете, возможность насладиться управлением суперкаров Lamborghini, Ferrari и Porsche… А еще — квест с возможностью выиграть главный приз — мотоцикл!

Для юных любителей мотоспорта в паддоке автодрома пройдут соревнования на беговелах, а ребята старше четырех лет смогут прокатиться по гоночному полотну автодрома. На площадке будет работать детский городок, где можно будет оставить ребенка на время.

Гран-При Москвы – это большой праздник для всей семьи. Для гостей подготовлены авто и мото-экспозиции, шоу программы, музыка, гоночное и дрифт такси, детская зона, вкусная еда и многое другое!