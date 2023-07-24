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Во Львове неизвестные пытались украсть останки Героя СССР Николая Кузнецова

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Фото: t.me/andriysadovyi
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Во Львове злоумышленники попытались украсть останки Героя СССР, разведчика Николая Кузнецова. Об этом сообщил 24 июля мэр города Андрей Садовой.

«Какая-то бестолочь хотела украсть прах Кузнецова. Попытка неудачная. Теперь работает полиция», — отметил он в своем Telegram-канале.

Градоначальник также добавил, что «Кузнецов нам не нужен» и просто так его отдавать никто не собирается, отмечает «Газета.Ru».

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На протяжении нескольких лет мемориал «Холм Славы», где находится могла советского разведчика, не раз осквернялся. В июне 2019 года украинский националист Ярослав Свелеба предложил вообще снести памятник, назвав его «советским капищем». Он заявил, что от монумента надо избавиться, несмотря на мнение семьи советского героя. Националист предложил законсервировать останки героя в музее и поместить на них надпись: «Антиукраинский диверсант».

В феврале 2020 года Россия предложила передать ей останки легендарного разведчика, однако власти Львова это делать отказались.

Николай Кузнецов — легендарный разведчик, Герой Советского Союза. Лично ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации нацистской Германии. Погиб в марте 1944 года в ходе перестрелки с бандеровцами.

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