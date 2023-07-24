Реклама
Прямой эфир
Общество
Аксенов сообщил о возобновлении движения поездов в Джанкойском районе Крыма
Мир
Во Львове неизвестные пытались украсть останки Героя СССР Николая Кузнецова
Экономика
Средняя стоимость «школьного набора» выросла на 7% в 2023 году
Интернет и технологии
Компания Sony намерена снизить стоимость PlayStation 5 в США и Европе
Политика
Путин подписал закон о повышении предельного возраста пребывания граждан в запасе
Авто
В России на 188,5% вырос спрос на подержанные туристические гидроциклы
Авто
ГАЗ приостановил производство на две недели
Политика
Захарова назвала пытавшихся похитить останки Героя СССР Кузнецова некрофилами
Мир
Главу минюста Новой Зеландии уволили из-за обвинений в сопротивлении полиции
Туризм
Ученые НИУ ВШЭ начали тестирование новой технологии в отелях
Пресс-релизы
В Калининградской области Триколор запустил вещание с российского спутника
Происшествия
Мотоциклист погиб в результате ДТП на Рязанском проспекте в Москве
Общество
Синоптик спрогнозировал до +31 градуса в Москве в конце недели

Москвичи совершили 189 млн поездок на такси за полгода

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В I полугодии 2023 года жители Москвы 189 млн раз воспользовались услугами такси. Это на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, сообщает 24 июля пресс-служба столичного дептранса.

Несмотря на возросший пассажиропоток, автомобили такси стали реже попадать в аварии. Так, в период с января по июнь 2023 года количество ДТП с участием такси сократилось на 13% по сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года.

«Вместе с Госавтоинспекцией мы принимаем меры по предотвращению ДТП, а работа системы аналитики КИС «АРТ» позволяет отсеивать водителей с недостаточным стажем и тех, кто нарушает ПДД и не проходит медицинские и технические осмотры. Результат — сервис становится надежнее и удобнее. Это полностью соответствует поручению мэра Москвы Сергей Собянин по повышению безопасности поездок на такси», — заявил замградоначальника Максим Ликсутов.

Свадьба в Ульяновске: каким мог быть лимузин от УАЗа
На тесте «Известий» — уникальная версия внедорожника UAZ Patriot

Ранее, 7 июля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое обеспечит сотрудникам ФСБ доступ к базам данных операторов легкового такси.

Нововведения вступят в силу 1 сентября текущего года. С этого момента ФСБ будет иметь круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемых для принятия, хранения, обработки и передачи заказов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023