Москвичи совершили 189 млн поездок на такси за полгода

В I полугодии 2023 года жители Москвы 189 млн раз воспользовались услугами такси. Это на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, сообщает 24 июля пресс-служба столичного дептранса.

Несмотря на возросший пассажиропоток, автомобили такси стали реже попадать в аварии. Так, в период с января по июнь 2023 года количество ДТП с участием такси сократилось на 13% по сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года.

«Вместе с Госавтоинспекцией мы принимаем меры по предотвращению ДТП, а работа системы аналитики КИС «АРТ» позволяет отсеивать водителей с недостаточным стажем и тех, кто нарушает ПДД и не проходит медицинские и технические осмотры. Результат — сервис становится надежнее и удобнее. Это полностью соответствует поручению мэра Москвы Сергей Собянин по повышению безопасности поездок на такси», — заявил замградоначальника Максим Ликсутов.

Ранее, 7 июля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое обеспечит сотрудникам ФСБ доступ к базам данных операторов легкового такси.

Нововведения вступят в силу 1 сентября текущего года. С этого момента ФСБ будет иметь круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемых для принятия, хранения, обработки и передачи заказов.