Житель Уссурийска угрожал убийством двухлетнему ребенку

Неизвестный мужчина угрожал убийством двухлетнему ребенку в Уссурийске, сообщает в понедельник, 24 июля, ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УВД Приморского края.

Инцидент произошел на улице Октябрьской. Злоумышленник подошел к ребенку и схватил его за шею. Он сказал малышу, что убьет его, и скрылся.

В полицию обратилась мама мальчика. Подозреваемого задержал участковый и доставил его в отделение. Им оказался 52-летний местный житель. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством».