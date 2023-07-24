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Собянин пообещал помочь жителям устранить последствия атаки беспилотника

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Правительство Москвы поможет жителям города устранить последствия атаки беспилотников. Об этом в понедельник, 24 июля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что в результате инцидента в доме на Комсомольском проспекте было выбито несколько окон.

«Максимально быстро поможем жителям устранить все последствия», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Подлет окончен: как предотвратили удар беспилотников по Новой Москве
Нападение происходило по сценарию, уже опробованному террористами в мае этого года

Ранее в понедельник была пресечена атака украинских беспилотников на объекты в Москве. Очевидцы рассказали «Известиям», что взрыв произошел на Комсомольском проспекте. Сообщалось, что повреждения получили крыша дома, остекление домов и витрины магазинов. Также взрыв прогремел в офисном здании на проспекте Лихачева.

В Минобороны РФ сообщили, что два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и впоследствии потерпели крушение. Собянин отметил, что в результате происшествия нет серьезных разрушений, никто не пострадал.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку беспилотников на Москву актом международного терроризма.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения глава государства Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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