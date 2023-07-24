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МИД КНР потребовал обеспечить безопасность граждан и журналистов на Украине

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Военные поставки США Киеву безответственны, необходимо обеспечить безопасность мирных жителей и журналистов на Украине. Об этом заявила 24 июля на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Мы настаиваем, чтобы все соответствующие стороны строго придерживались международного гуманитарного права и обеспечивали безопасность мирных жителей, включая журналистов», — подчеркнула высокопоставленный дипломат.

Мао напомнила заявления Пекина о том, что использование кассетных боеприпасов, о поставках которых Вашингтон заявил 7 июля, может «легко вызвать гуманитарные проблемы». Об этом китайский МИД заявлял еще 10 июля.

Пекин считает, что переговоры являются единственным реальным способом выйти из кризиса вокруг Украины, заключила представитель китайского МИДа.

«Подлатаемся и будем продолжать»
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Украинские боевики 22 июля нанесли удар по журналистам МИЦ «Известия» и «РИА Новости». При обстреле использовались кассетные боеприпасы. Ранения получили военкор и оператор «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. Военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев скончался во время эвакуации.

ООН выразила сожаление о гибели корреспондента «РИА Новости». Посольство РФ в Вашингтоне возложило на США ответственность за удар ВСУ по журналистам.

По словам Польшакова, три осколка, не задевших жизненно важных органов, останутся с ним на всю жизнь. Шиков заверил, что после выздоровления журналисты обязательно вернутся к своей работе.

23 июля Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела журналистов. В ведомстве подчеркнули значимость и опасность профессии военного журналиста, особенно в зоне спецоперации.

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