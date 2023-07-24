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Карта спецоперации на Украине 24 июля

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Фото: РИА Новости/Валентин Капустин
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 24 июля можно в материале «Известий».

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге заявил, что на донецком направлении отражены шесть атак противника в районах Белогоровки ЛНР и Клещеевки ДНР. Нанесено поражение подразделениям противника в районах Веселого, Богдановки, Предтечино, Белой Горы и Дылеевки ДНР. Потери противника составили свыше 160-ти украинских военнослужащих, один танк, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубица «FH-70» производства Великобритании, а также самоходная гаубица «Гвоздика». В районе Авдеевки ДНР уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

На краснолиманском направлении отражены пять атак противника в районе Невского ЛНР, а также Серебрянского лесничества. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Кармазиновки ЛНР, Ямполовки, Торского и Серебрянки ДНР. В районе Новолюбовки ЛНР пресечена деятельность украинской ДРГ. Потери противника составили до 195-ти украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На южно-донецком направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Макаровки ДНР и Левадного Запорожской области.

На запорожском направлении поражены подразделения ВСУ в районах Малой Токмачки, Орехова и Пятихатки Запорожской области.

В районе Мирного Запорожской области пресечена деятельность ДРГ ВСУ. Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 120-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная гаубица «Гвоздика». В районе Каменского Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

На купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Двуречной, Синьковки, Петропавловки, Табаевки и Песчаного Харьковской области. Уничтожено до 95-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Cezar» французского производства. Уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны в районе Крахмального Харьковской области.

На херсонском направлении уничтожено до 45-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30. В районе Змиевки Херсонской области уничтожен склад боеприпасов подразделения ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 457 самолетов, 243 вертолета, 5236 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10868 танков и других боевых бронированных машин, 1139 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5585 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11860 единиц специальной военной автомобильной техники.

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