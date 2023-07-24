Компания Sony намерена снизить стоимость PlayStation 5 в США и Европе

Компания Sony намерена снизить цену на консоль PlayStation 5 в США и нескольких странах Европы. Об этом 21 июля на французском портале Dealabs сообщил инсайдер billbil-kun.

В статье говорится, что консоль будет продаваться в Великобритании за £405 вместо £480, а в ФРГ цена игровой приставки составит €475, тогда как до этого она была €550. Что касается США, там стоимость будет снижена на $50 — с $500 до $450.

Автор материала уточнил, что цена изменится у обычной модели PlayStation 5. Стоимость Digital Edition без дисковода останется прежней.

По словам инсайдера, консоль будет стоить дешевле, чем на старте продаж в ноябре 2020 года. PlayStation 5 по новой цене будет доступна на официальном сайте компании, а также на Amazon, Target и GAME.

В статье добавляется, что пока не известно, связано ли решение Sony с предстоящей презентацией обновленной версии игровой приставки, пишет «Газета.Ru».

Ранее, 10 июля, «Известия» со ссылкой на ритейлеров сообщили, что стоимость приставок Xbox и PlayStation в России впервые стала ниже, чем она была на релизе в 2020 году.

Тогда же обозреватель по технологиям Иван Черноусов объяснил, что снижение цен на консоли произошло по нескольким причинам, в том числе из-за накопления большого количества непроданных игровых приставок в РФ.