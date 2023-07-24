Реклама
Прямой эфир
Мир
ВСУ потеряли 880 человек и более 30 лодок в Херсонской области с начала июля
Общество
Число госпитализированных после прорыва Каховской ГЭС достигло 175
Общество
Собянин пообещал помощь жителям пострадавшего при атаке беспилотника дома
Общество
Минобрнауки заявило о планах начать очное обучение в вузах трех новых регионов
Мир
На АЭС в Южной Корее реактор экстренно остановился в ходе проверки систем
Мир
МИД КНР потребовал обеспечить безопасность граждан и журналистов на Украине
Политика
Путин и Мирзиёев подтвердили настрой на дальнейшее двустороннее сотрудничество
Армия
Российские силы авиаударом уничтожили склад ВСУ под Херсоном
Армия
Минобороны сообщило о 17 сбитых в Крыму беспилотниках
Политика
Путин поздравил с днем рождения президента Узбекистана Мирзиёева
Мир
В Польше анонсировали создание саперного батальона в Сувалкском коридоре
Происшествия
Над Крымом системы ПВО сбили 11 украинских беспилотников
Общество
Синоптик спрогнозировал до +31 градуса в Москве в конце недели
Сюжет:

ВСУ потеряли 880 человек и более 30 лодок в Херсонской области с начала июля

Сальдо: ВСУ с 1 по 23 июля потеряли в Херсонской области до 880 человек и более 30 лодок
0
Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 1 по 23 июля потеряли на линии боевого соприкосновения в Херсонской области до 880 человек, более 30 лодок, а также другую военную технику. Об этом 24 июля сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо со ссылкой на точные данные от военных.

Он отметил, что противник особенно часто несет потери при попытках переправиться на левый берег Днепра.

«Сегодня представители командования группировки войск «Днепр» сообщили, что с 1 по 23 июля вооруженные формирования киевского режима в ходе боевых действий на территории Херсонской области потеряли до 880 человек личного состава, более 30 лодок, два танка, шесть самоходных и 22 буксируемых гаубицы, более 30 минометов», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Также украинская сторона лишилась двух реактивных систем залпового огня (РСЗО), одного противотанкового ракетного комплекса, одной командно-штабной машины, двух командных пунктов, трех радиолокационных станции, двух установок радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и семи складов, добавил он.

Жгучее лето: ВФУ лишились уже 311 танков в попытках наступления
Какие еще потери несут украинские формирования в зоне СВО

Ранее, 22 июля, экстренные службы региона сообщили, что российские силы пресекли за сутки две попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр в Херсонской области, в результате чего было уничтожено более 30 боевиков и пять лодок. Огневое поражение противнику нанесла группировка войск «Днепр».

20 июля заявил, что ВСУ попытались использовать уменьшение ширины Днепра, однако это не увенчалось успехом. Он отмечал, что ширина Днепра уменьшилась не в районе Херсона, а выше по течению. ВСУ же пытаются высадить десант на левый берег. При этом российские военные отражают все попытки ВСУ перейти в атаку.

В тот же день начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян сообщил, что российские военнослужащие пресекли попытку диверсантов ВСУ форсировать Днепр, в результате чего были уничтожены три быстроходные лодки противника.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023