Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 1 по 23 июля потеряли на линии боевого соприкосновения в Херсонской области до 880 человек, более 30 лодок, а также другую военную технику. Об этом 24 июля сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо со ссылкой на точные данные от военных.

Он отметил, что противник особенно часто несет потери при попытках переправиться на левый берег Днепра.

«Сегодня представители командования группировки войск «Днепр» сообщили, что с 1 по 23 июля вооруженные формирования киевского режима в ходе боевых действий на территории Херсонской области потеряли до 880 человек личного состава, более 30 лодок, два танка, шесть самоходных и 22 буксируемых гаубицы, более 30 минометов», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Также украинская сторона лишилась двух реактивных систем залпового огня (РСЗО), одного противотанкового ракетного комплекса, одной командно-штабной машины, двух командных пунктов, трех радиолокационных станции, двух установок радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и семи складов, добавил он.

Ранее, 22 июля, экстренные службы региона сообщили, что российские силы пресекли за сутки две попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр в Херсонской области, в результате чего было уничтожено более 30 боевиков и пять лодок. Огневое поражение противнику нанесла группировка войск «Днепр».

20 июля заявил, что ВСУ попытались использовать уменьшение ширины Днепра, однако это не увенчалось успехом. Он отмечал, что ширина Днепра уменьшилась не в районе Херсона, а выше по течению. ВСУ же пытаются высадить десант на левый берег. При этом российские военные отражают все попытки ВСУ перейти в атаку.

В тот же день начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян сообщил, что российские военнослужащие пресекли попытку диверсантов ВСУ форсировать Днепр, в результате чего были уничтожены три быстроходные лодки противника.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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