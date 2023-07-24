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Трамп обвинил Европу в недостаточной помощи Украине

Трамп: Европа должна оказать помощь Украине на $100 млрд
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Фото: Global Look Press/shealah_craighead
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Украина должна получить около $100 млрд от европейских стран, чтобы объем помощи мог быть сопоставим с тем, что Киеву предоставил Вашингтон. Об этом 23 июля в интервью телеканалу Fox News заявил президент США Дональд Трамп в воскресенье.

Отвечая на вопрос журналиста, решит ли он остановить финансовые потоки, идущие Киеву, политик отметил, что добьется урегулирования конфликта.

«Во-первых, я бы сказал Европе: вы должны около $100 млрд, вы должны заплатить.<...>. Европа по сравнению с Соединенными Штатами делает очень мало», — поделился мнением Трамп.

Также он обратил внимание, что Европа ближе к Украине, а США находятся через океан.

«Почему мы потратили $150 млрд, а они — $20 млрд? Экономики их стран, если их все сложить, почти совпадают с нашей по объему», — напомнил бывший американский лидер.

Также он раскритиковал действующего главу государства Джо Байдена за то, что последний подтвердил нехватку боеприпасов у Пентагона. США переживают самый опасный период, поскольку во всем мире растет угроза ядерной войны, а страной управляет человек, который «не понимает, что делает», сказал Трамп.

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Ранее в июле Трамп пообещал потребовать у Европы возмещения расходов США на помощь Украине в случае победы на выборах.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.

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