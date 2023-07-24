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На АЭС в Южной Корее реактор экстренно остановился в ходе проверки систем

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Фото: commons.wikimedia.org/IAEA Imagebank
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Реактор на атомной электростанции (АЭС) Ханбит в Южной Корее экстренно остановился в понедельник, 24 июля, во время системных испытаний. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на официальных лиц страны.

«Остановка реактора энергоблока № 2 мощностью 950 тыс. кВт произошла в 11:56 (5:56 мск), когда остановилась его турбина, подав аварийный сигнал во время проверки системы специальной защиты, предотвращающей перегрузку электроэнергии на линии электропередачи», — говорится в сообщении.

Как отмечается, комиссия по ядерной безопасности подтвердила, что об утечке радиации или каких-либо других проблемах не сообщалось.

«В настоящее время реактор находится в стабильном состоянии и его радиация остается на нормальном уровне», — заявили власти, добавив, что они будут работать над тем, чтобы снова запустить реактор после выяснения причин остановки.

За сброс не бьют: к чему приведет слив воды с АЭС «Фукусима»
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Ранее, в начале июля, сообщалось, что правительство Японии планирует сбросить очищенную воду с аварийной АЭС «Фукусима-1» в августе текущего года. 5 июля гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил территорию «Фукусимы-1», где планируется произвести слив очищенной от радиации воды в океан, и заявил, что для контроля за этим процессом агентство откроет свой офис на территории станции. По его словам, МАГАТЭ останется на АЭС до тех пор, пока вся очищенная вода не будет безопасно сброшена.

Радиационная авария, начавшаяся из-за сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами, произошла на «Фукусиме-1» в марте 2011 года. Тогда в окружающую среду попали в основном летучие радиоактивные элементы, объем выброса которых составил до 20% от выбросов при чернобыльской аварии.

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