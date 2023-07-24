При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Левые Саги на левом берегу Днепра под Алешками погиб мирный житель, еще один пострадал. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.

В разговоре с журналистами он уточнил, что пострадавший получил осколочные ранения средней тяжести.

Другие подробности уточняются.

Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума в сентябре 2022 года вместе с Запорожской, а также Луганской и Донецкой народными республиками. Киев не признает их легитимность и продолжает массированные обстрелы территорий регионов.

Ранее, 14 июля, ВСУ обстреляли жилой сектор Алешек зажигательными боеприпасами, что привело к возникновению пожаров в лесах Херсонской области. Они также распространились на десятки километров вдоль дороги и охватили пламенем жилые дома в Алешках.

До этого, в ночь на 7 июля, украинские войска также нанесли удары по населенным пунктам Херсонской области. Под обстрел попали Алешки, Корсунка, Кардашинка, Саги и Новая Збурьевка. Данных о пострадавших не было.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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