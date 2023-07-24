СМИ заявили о выписке Нетаньяху из больницы после установки кардиостимулятора

Премьер-министр Израиля Биньямину Нетаньяху выписался из больницы в понедельник, 24 июля, после того, как ему сделали операцию по установке кардиостимулятора. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya в понедельник, 24 июля.

Отмечается, что Нетаньяху с сопровождением выехал из медицинского центра Sheba недалеко от центра Тель-Авива. В больницу он отправился вечером 22 июля. Ему сделали операцию после того, как установленный неделей назад кардиомонитор обнаружил аритмию.

15 июля израильского премьер-министра срочно госпитализировали после того, как он потерял сознание у себя дома в Кесарии. Впоследствии политик объяснил свое недомогание тем, что провел некоторое время на солнце без головного убора и достаточного количества воды.

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На следующий день СМИ сообщили о том, что кардиологи имплантировали Нетаньяху прибор для мониторинга аритмии. По словам профессора медицинского центра Sheba Иегуды Адлера, это было сделано с целями избежать нарушений сердечного ритма у премьер-министра Израиля, а также выяснить, стало ли причиной его плохого самочувствия обезвоживание или нарушение в работе сердца.

23 июля Нетаньяху отметил, что чувствует себя хорошо и планирует вернуться к работе.