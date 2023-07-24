Российская теннисистка Тимофеева поднялась на 117 позиций в рейтинге WTA

Россиянка Мария Тимофеева 23 июля поднялась с 246-го на 129-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), говорится в сообщении на сайте организации.

23 июля Тимофеева обыграла украинку Катерину Байндль в финале турнира Гран-при WTA в Будапеште со счетом 6:3, 3:6, 6:0. Игра длилась чуть более двух часов. Теннисистка стала чемпионкой турнира в своем дебюте в основной сетке WTA.

До россиянки последней теннисисткой, выигравшей дебютный турнир WTA, была Анжелик Виджайа из Индонезии, она выиграла титул на Бали в 2001 году.

Тимофеева также стала первой с 2019 года спортсменкой, выигравшей соревнования под эгидой WTA в статусе «удачливой неудачницы». Спортсменка почти полностью пропустила основную сетку недели, уступив в финале квалификации Анне Сисковой. Но россиянка получила второй шанс как «удачливая неудачница» и воспользовалась им.

Лидером рейтинга остается польская теннисистка Ига Свёнтек, второе место сохраняет белоруска Арина Соболенко, на третьей позиции располагается представительница Казахстана Елена Рыбакина.

«Удачливый неудачник» — спортсмен (игрок или команда), который проигрывает матч в турнире на выбывание или проигрывает в квалификации, но затем попадает в основную сетку, когда другой участник выбывает во время турнира из-за болезни или по другим причинам. Затем он участвует в соревновании вместо выбывшего участника.

Накануне российский теннисист Андрей Рублев обошел норвежца Каспера Рууда в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Бостаде (Швеция). В этом сезоне россиянин уже в пятый раз выходит в финал турнира ATP, победителем он стал 14-й раз в карьере.