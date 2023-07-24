Российские силы авиаударом уничтожили склад ВСУ под Херсоном

Российские силы авиаударом уничтожили склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами и лодками в районе поселка Антоновский на правом берегу Днепра. Об этом 24 июля сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.

«Расчетом FPV-дрона уничтожена одна лодка и шесть боевиков ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.). Авиацией был уничтожен склад боеприпасов в районе населенного пункта Антоновка, а также хранившиеся там пять лодок подразделений ВФУ, уничтожены 15 боевиков», — рассказал он журналистам.

Кроме того, по его словам, были уничтожены 120-миллиметровый миномет, расчет и боекомплект к нему в Антоновке. Потери ВСУ составили шесть боевиков погибшими, двое получили ранения различной степени тяжести.

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян сообщил, что подразделение группировки «Днепр» пресекли попытки ВСУ высадиться на левобережье в районе Антоновского моста Херсонской области. Российскими силами была ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) на двух быстроходных лодках. Кодрян также уточнил, что помимо этого военнослужащими РФ был уничтожен минометный расчет, гаубица Д-30 и живая сила противника.

До этого, 23 июля, Вооруженные силы (ВС) России уничтожили пункт дислокации и 46 украинских военных в трех населенных пунктах на правом берегу Днепра под Херсоном.

За день до этого стало известно, что ВС России пресекли две попытки за сутки ВСУ форсировать Днепр в Херсонской области. Группировка войск «Днепр» нанесла огневое поражение украинским войскам и уничтожила более 30 боевиков и пять лодок.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

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