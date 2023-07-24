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В Иркутской области четверо детей пострадали при столкновении двух иномарок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Четверо детей пострадали при столкновении двух иномарок в Иркутской области, они доставлены в больницу. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция в понедельник, 24 июля.

Инцидент произошел 23 июля в Тулунском районе на 1503 км автодороги Р-255 «Сибирь». 54-летний водитель, управляя автомобилем Toyota 4Runner, совершил объезд, выехав на полосу, предназначенную для встречного движения. В результате он столкнулся с Toyota Corona Premio.

При аварии пять пассажиров легкового автомобиля получили телесные повреждения, в их числе четыре ребенка. Две девочки трех и семи лет и два мальчика четырех и десяти лет были доставлены в больницу с ушибами и гематомами.

По факту ДТП межрайонной прокуратурой проводится проверка.

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Ранее, 23 июля, в результате столкновения двух автомобилей в Чувашии погиб шестилетний ребенок, еще двое детей и двое взрослых пострадали. Авария произошла на трассе А-151 в Канашском муниципальном округе. Другие подробности и обстоятельства случившегося высняются.

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