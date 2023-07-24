Военные учения «Ханьгуан» стартовали на Тайване

Вооруженные силы Тайваня начали ежегодные военные учения «Ханьгуан», 24 июля передает Центральное информационное агентство острова (CNA).

Отмечается, что в рамках учений будут учитывать опыт украинского конфликта в ходе отработки различных сценариев боевых действий.

Первый день учений будет посвящен сохранению боевой мощи. Некоторые военные самолеты, дислоцированные на западе, будут переброшены в Цзяшань и Чжихан Дунку на востоке, корабли ВМС устремятся из порта на тактические позиции, а в ключевых районах будут установлены защитные мины.

39-е по счету военные учения «Ханьгуан» будут проводиться в два этапа — с 15 по 19 мая и с 24 по 28 июля. На первом этапе вооруженные силы острова провели командно-штабные учения в формате компьютерной симуляции.

Учения «Ханьгуан» проходят с 1984 года на море, в воздухе и на суше.

Ранее, 5 июля, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин заявил, что ситуация вокруг Тайваня будет ухудшаться, причиной тому становятся действия США. По словам Кашина, конфликт не предопределен, но есть существенная вероятность его начала между 2024–2027 годами.

Эскалация между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня. После визита Пелоси НОАК приступила к учениям с боевыми стрельбами у острова.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.