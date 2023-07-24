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В Приангарье школьника госпитализировали после попадания молнии в баню

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Фото: t.me/mvd_38
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В Нижнеудинском районе Иркутской области в четвероклассника, по предварительной информации, ударила молния, он госпитализирован. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального МВД 24 июля.

Инцидент произошел накануне вечером. Четвероклассник со старшим братом мылся в бане. В момент, когда старший брат покинул помещение, раздался сильный хлопок. Вернувшись, он обнаружил мальчика с ожогами, после чего пострадавшего доставили в больницу.

По одной из версий полиции, несовершеннолетний получил травмы в результате попадания в строение молнии.

Полицейскими во взаимодействии с сотрудниками прокуратуры проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.

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Ранее, 16 июля, туристка погибла от удара молнией. Инцидент произошел в горах красноярского природного парка, когда тургруппа из четырех человек совершала подъем на пик «Звездный». На высоте 400 м в них ударила молния. В результате женщина, участвующая в восхождении, погибла на месте. Двух других пострадавших доставили в районную больницу в состоянии средней степени тяжести.

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