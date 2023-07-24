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Памятник польским жертвам репрессий направили на реставрацию в Петербурге

«РИА Новости»: пропавший в Петербурге памятник репрессированным полякам реставрируют
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Фото: РИА Новости/Сергей Ермохин
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Памятник польским жертвам политических репрессий на Левашовском кладбище в Санкт-Петербурге отправили на реставрацию после нападения вандалов. Об этом в воскресенье, 24 июля, «РИА Новости» сообщил источник в администрации города.

В некоторых СМИ ранее была информация о пропаже памятника с Левашовского кладбища.

«В отношении памятника был совершен акт вандализма и по результатам обследования он был направлен на реставрацию», — сказал собеседник агентства.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил профильным комитетам разобраться в полученной информации от СМИ о пропажи памятника.

Польский католический памятник открыли на Левашовском кладбище 30 октября 1993 года.

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