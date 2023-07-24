Пленный боевик ВСУ рассказал о переброске сил на краснолиманское направление

Попавший в плен при попытке отбить украинские позиции боевик 63-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Серый 24 июля сообщил, что киевское командование перебрасывает военных, базировавшихся в тылу и не имеющих боевого опыта, на штурм российских позиций на краснолиманском направлении.

«Нас поднял старший лейтенант, сказал, готовность номер один, хотя в бою мы не были, были всё время в тылу. Поехали в штаб, нам сказали, что россияне наступили, отбили позиции, блиндажи. Мы поехали в первый раз, не понимали того, что будет», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил пленный, в его подразделении не было ни одного бойца с опытом штурмовых действий. Однако им поручили отбить российские позиции. По словам Серого, стоило подразделению пройти около 50 м, как по ним открыли минометный огонь, ранивший одного боевика и контузивший еще двоих.

Отмечается, что в ходе атаки Серому, его командиру и еще шестерым раненым осколками боевикам удалось спрятаться в ближайшем блиндаже. Командовавший ими старший солдат (украинский аналог ефрейтора) запросил поддержку артиллерии, но ему было отказано.

Российские военнослужащие, которые после подошли к блиндажу, предложили боевикам сдаться в плен. Серый и еще три человека выбросили оружие и вышли с поднятыми руками, а оставшиеся четверо погибли.

Ранее в этот день начальник пресс-центра Центральной группировки войск Александр Савчук сообщил, что ВСУ предприняли 13 попыток вернуть утраченные позиции на сватовском и краснолиманском направлениях, однако в результате действий группировки войск «Центр» противник понес значительные потери, а также более 40 боевиков сдались в плен.

Накануне генерал-лейтенант, командующий группировкой войск «Центр» Андрей Мордвичев заявил, что российские военнослужащие за сутки взяли в плен 31 бойца ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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