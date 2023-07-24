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Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья Фиджи
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Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья Фиджи

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Фото: Global Look Press/Muhammad Fauzy
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Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали в понедельник у побережья архипелага Фиджи в Тихом океане. Об этом 24 июля сообщило Государственное геологическое бюро Австралии.

Эпицентр подземных толчков находился в 600 км от острова Вити-Леву. Очаг залегал на глубине 530 км.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

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Ранее, 18 июля, землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали в акватории Тихого океана недалеко от берегов Сальвадора. Согласно имеющейся информации, эпицентр располагался в 45 км к юго-востоку от города Чирилагуа с населением 6,3 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 70 км.

Накануне в Аргентине было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5. Очаг залегал на глубине 171 км.

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