Фестиваль неолимпийских видов спорта пройдет на ВДНХ 29 июля

В Москве 29 июля на ВДНХ проведут Фестиваль неолимпийских видов спорта. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Любители активного образа жизни во второй раз соберутся на территории главной выставки страны. Всех желающих обучат основам неолимпийских видов спорта, расскажут их правила», — приводит слова чиновника «Москва 24».

На фестивале спортсмены международного уровня продемонстрируют выполнение трюков, а также проведут открытые тренировки.

На ВДНХ будет работать несколько открытых площадок. Мастер-классы и соревнования пройдут у арки главного входа рядом с 3-м Каменским прудом, на стадионе в парке «Останкино» и на мини-футбольном поле у Мичуринского сада, уточняет агентство городских новостей «Москва».

Фестиваль неолимпийских видов спорта пройдет в столице уже во второй раз, отмечает телеканал «360». Там будут представлены такие дисциплины, как роллер-спорт, кикскутеринг, паркур, кроссминтон, кила, лякросс и капоэйра.

20 июля в Москве стартовал фестиваль «Цветочный джем», в рамках которого улицы и площади города украсят более 100 тыс. растений. Выставочные сады представляют из себя уникальные ландшафтные проекты, разработанные ведущими российскими дизайнерами и архитекторами.