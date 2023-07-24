Россиянам назвали способы накопить на достойную пенсию

Пенсию по старости могут не назначать из-за маленького стажа или нехватки пенсионных баллов. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко в разговоре с URA.RU.

«Случается, что пенсию по старости не назначают из-за недостатка пенсионных баллов или стажа. Решить эту проблему можно двумя способами: доработать недостающее или «докупить», — рассказала эксперт.

Второй вариант предполагает самостоятельный перевод добровольных страховых взносов, добавила Дайнеко. Она отметила, что необходимо обратить внимание на тот факт, что такими действиями разрешено приобрести только недостающий обычный страховой стаж.

«Специальный стаж, например, «северный», купить не получится», — сказала эксперт.

В 2023 году минимальная сумма взносов для покупки одного года стажа составляет 42 878,88 рублей, что приравнивается к 1,02 балла, а максимальная — 343 031,04 рублей, которая соотносится с 8,13 баллами за один год.

«Год уплаты взносов увеличит страховой стаж на один год. Нужно учитывать, что добровольные взносы можно внести только за текущий год, за предыдущие периоды нельзя», — сообщила эксперт, отметив, что в связи с такими условиями нужно заранее анализировать недостаток пенсионных баллов и стажа.

Приобрести разрешено максимум половину нужного стажа, также сделать это можно не только за самого себя, но и за любого другого человека, заключила Дайнеко.

Ранее, 20 июля, доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала о категориях пенсионеров, которым с 1 августа пересчитают пенсию.

Она отметила, что пенсия может быть увеличена на стоимость до трех пенсионных баллов. При этом количество баллов зависит от суммы отчислений в Социальный фонд, а стоимость балла — от года оформления пенсии. Кроме этого, 1-го числа каждого месяца происходит перерасчет выплат пенсионерам, которые уволились в предыдущие месяцы и перешли в статус неработающих.