Оранжерею и веревочный парк откроют в детском парке «Фили» в Москве

В детском парке «Фили» в Москве откроют оранжерею и веревочный парк. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, оборудовать веревочный парк планируется до конца августа. Помимо этого, в настоящее время ведется ремонт административного здания, где разместятся новая оранжерея, фотостудия, кафе и хореографический зал, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В 2022 году в детском парке завершилось комплексное благоустройство. Там оборудовали памп-трек, площадку кросс-тренинга и воркаута, а также проложили дорожки для скандинавской ходьбы, пишет НСН.

Помимо этого, был реконструирован манеж для занятий верховой ездой. Также специалисты обустроили тропу для прогулок на лошадях, сообщает телеканал «360».

Для детей в парке есть мини-зоопарк, а также две всесезонные биостанции. Там юные натуралисты могут сажать растения и наблюдать за их ростом, пишет «Москва 24».

Помимо этого, была обновлена сцена, установлены лавочки и оборудован навес, чтобы можно было собираться в любую погоду. Там же оборудован летний кинотеатр, уточняет сайт kp.ru.

После завершения благоустройства в парке уже провели свыше 100 мероприятий, в том числе турниры, марафоны и мастер-классы, отмечает РИАМО.

21 июля Сергей Собянин рассказал и о планах благоустроить территорию индустриального парка «Руднево» до конца 2023 года, отмечает сайт aif.ru. Ожидается, что число рабочих мест в индустриальном парке, где будет размещено, в частности, производство компонентов российского самолета МС-21, может достигнуть 20 тыс.

18 июля Собянин сообщил, что благоустройство территории национального парка «Лосиный остров» в Москве может начаться уже в 2024 году. Прежде всего там очистят землю от мусора, а также создадут заповедные зоны и пространства.