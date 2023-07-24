Девочка спасла сестру от нападения мужчины в Чите

14-летняя девочка спасла сестру, на которую напал мужчина в Чите. Подозреваемый уже задержан. Об этом 24 июля сообщает Следственный комитет (СК) РФ.

Отмечается, что маленькая девочка подверглась нападению мужчины, но ее спасла сестра, которая услышала крики о помощи.

Следственными органами СК РФ по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по факту произошедшего, в рамках которого задержан подозреваемый.

В ведомстве уточнили, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Забайкалью Алексею Вольному представить доклад о расследовании уголовного дела.

Ранее, 21 июля, источник «Известий» сообщил, что третьеклассница смогла сбежать от педофила, который схватил ее на улице в городе Светлограде Ставропольского края. Он потащил ее к заброшенному дому, но девочка перехитрила мужчину и убежала домой. Родители ребенка обратились в полицию, преступника задержали. Он оказался ранее судимым за изнасилования и мелкую коррупцию. В отношении него возбудили еще одно уголовное дело.