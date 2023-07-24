Корреспондент «Известий» рассказала о ситуации на Комсомольском проспекте

Корреспондент «Известий» Дарья Малахова 24 июля рассказала, что место ЧП на Комсомольском проспекте в столице остается загороженным.

Она отметила, что везде натянули оградительные ленты, близко никого не пускают. На земле лежат осколки от выбитых ударной волной стекол.

В настоящее время саперы работают у здания, на крышу которого упал беспилотник.

Ранее в этот день очевидцы рассказали корреспонденту «Известий», что на Комсомольском проспекте произошел взрыв. Инцидент случился около 3:40. Повреждения получила крыша дома, также на кадрах видны выбитые стекла домов и разбитые витрины магазинов.

После произошедшего перекрыли движение по Комсомольскому проспекту от центра в сторону области. Водителей призвали выбирать пути объезда.

В Министерстве обороны сообщили, что два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и впоследствии потерпели крушение. Киевский режим пытался атаковать объекты в Москве, но эти попытки были пресечены, добавили в оборонном ведомстве.

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, серьезных разрушений в результате атаки беспилотников нет, никто не пострадал.