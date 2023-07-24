Бригады экстренных служб дежурят рядом с бизнес-центром на Лихачева
Бригады экстренных служб Москвы дежурят у здания бизнес-центра на проспекте Лихачева, куда утром врезался беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом 24 июля сообщила корреспондент «Известий» Елена Хмура.
По ее словам, в высотке частично разрушены два верхних этажа. Судя по повреждениям, возгорания не было, однако на место всё равно прибыли пожарные расчеты и машина скорой помощи.
Ранее в этот день в офисном здании Лихачева прогремел взрыв. В распоряжении «Известий» появились кадры, на которых видны последствия удара. Движение по проспекту в настоящий момент закрыто.
Тогда же стало известно о взрыве на Комсомольском проспекте. Повреждения получила крыша дома, остекление домов и витрины магазинов. После инцидента было перекрыто движение в сторону области.
По словам мэра города Сергея Собянина, удары БПЛА зафиксировали по двум нежилым домам. Серьезных разрушений и пострадавших нет.
В свою очередь Минобороны заявило о пресечении попытки Киева атаковать двумя беспилотниками объекты в столице. Дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и впоследствии потерпели крушение.