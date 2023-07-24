Третье уголовное дело возбудили после драки со стрельбой на Сахалине
Третье уголовное дело возбудили после массовой драки со стрельбой, которая произошла в Долинске. Об этом 24 июля сообщила прокуратура Сахалинской области.
Помимо дел по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия») и ст. 283 УК РФ («Хулиганство»)», возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».
Трое подозреваемых уже задержаны, личности еще троих установлены.
Драка со стрельбой произошла в Долинске 22 июля. Были возбуждены два уголовных дела. В отделение полиции доставили трех подозреваемых, также правоохранители установили личности трех участников драки.
Позднее местные жители поделились кадрами массовой драки. Около десяти мужчин на автомобилях устроили разборки посреди дороги. Участники потасовки вооружились битами, стреляли друг по другу и таранили машины. В результате на дороге остался разбитый легковой автомобиль Infitity. Рядом с иномаркой лежал мужчина в крови, позднее его госпитализировали.