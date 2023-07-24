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Путин написал статью для СМИ Африканского континента о видении отношений

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Президент России Владимир Путин написал для медиа Африканского континента статью «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего».

В статье, опубликованной 24 июля на сайте Кремля, где также представлены переводы статьи на шесть языков — арабский, английский, испанский, немецкий, португальский, французский, — российский лидер отметил, что партнерские связи России с Африкой имеют прочные, глубокие корни и во все времена отличались стабильностью, доверием и доброжелательностью.

Российская сторона последовательно выражала поддержку африканскому народу в связи с его борьбой за освобождение от колониального гнета, добавил он.

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Глава государства подчеркнул, что формирующийся многополярный миропорядок будет более справедливым и демократичным. Он выразил уверенность в том, что «Африка наряду с Азией, Ближним Востоком, Латинской Америкой займет в нем достойное место».

Кроме того, Путин указал, что с нетерпением ждет встреч с лидерами африканских стран в Петербурге. По итогам саммита Россия – Африка будет принят ряд документов, в том числе декларация. Также будет утвержден план действий Форума партнерства между страной и континентом до 2026 года.

Второй саммит Россия – Африка пройдет в Санкт-Петербурге 27–28 июля. Участие в саммите Россия – Африка подтвердили 49 стран. При этом около половины из них будет представлено на самом высоком уровне — глав государств и правительств.

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