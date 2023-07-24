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Мишустин начал поездку по Дальнему востоку с визита во Владивосток

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Фото: t.me/government_rus
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Председатель правительства России Михаил Мишустин прибыл во Владивосток для выступления на пленарной сессии форума «Развитие малых городов и исторических поселений» и встречи с участниками образовательной программы «Архитекторы.рф» на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщила пресс-служба правительства страны в Telegram-канале.

«Главу правительства встретили вице-премьер — полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев, глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор Приморского края Олег Кожемяко», — говорится в сообщении.

На острове Русский премьер-министр посетит кампус Дальневосточного федерального университета, посмотрит презентацию развития территорий и побеседует со студентами.

В конце рабочего дня Мишустин проведет отдельные встречи с врио губернатора Омской области Виталием Хоценко и губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Поездка премьера в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа продлится четыре дня с 24 по 27 июля, в течение которых он также посетит Улан-Удэ, Горно-Алтайск и Норильск. В рамках поездки Мишустин встретится с главами регионов.

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Как это скажется на развитии туризма в регионах

Ранее, 19 июля, президент РФ Владимир Путин сообщил, что премьер-министр Михаил Мишустин доложил ему о взрывном росте внутреннего туризма в России. Российский лидер подчеркнул, что государство обращает внимание на развитие инфраструктуры страны.

Ранее, 12 июля, председатель правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что к 2030 году круглогодичные морские курорты будут созданы в России на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях, что создаст не менее 44 тыс. новых гостиничных мест. По его словам, количество внутренних туристических поездок к тому времени должно составить не менее 140 млн.

До этого, 28 июня, Путин отметил, что западные страны перестали быть привлекательными для российских туристов. Он призвал ускорить разработку концепции автомобильного туризма по России.

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