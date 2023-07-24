Собянин сообщил о двух ударах беспилотников в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин 24 июля сообщил об ударах беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по двум нежилым домам.
«Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.
На месте происшествия работают все оперативные службы столицы.
Ранее в этот день очевидцы рассказали корреспонденту «Известий», что взрыв произошел на Комсомольском проспекте. Инцидент произошел примерно в 3:40. Повреждения получила крыша дома, также на кадрах видны выбитые стекла домов и разбитые витрины магазинов.
В столичном дептрансе сообщили, что движение по Комсомольскому проспекту от центра в сторону области перекрыто.
Также взрыв прогремел в высотке бизнес-центра на проспекте Лихачева. В распоряжении «Известий» оказались кадры с места происшествия. На них видно, что в результате взрыва на окнах на двух верхних этажах выбило стекла. Движение по проспекту перекрыто.