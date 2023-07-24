В Москве перекрыли движение по проспекту Лихачева

Движение по проспекту Лихачева в Москве перекрыто. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает столичный дептранс.

Водителей призывают выбирать пути объезда.

Ранее в этот день в высотке бизнес-центра на проспекте Лихачева прогремел взрыв. В распоряжении «Известий» появились кадры с места происшествия. На них видно, что из окон на двух верхних этажах выбило стекла.

Также сообщалось о взрыве на Комсомольском проспекте. Повреждения получила крыша дома, также на кадрах видны выбитые стекла домов и разбитые витрины магазинов. После случившегося было перекрыто движение по проспекту в сторону области.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что по двум нежилым домам были зафиксированы удары беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Серьезных разрушений и пострадавших нет.

В свою очередь Минобороны сообщило о пресечении попытки Киева атаковать двумя беспилотниками объекты в столице. Дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и впоследствии потерпели крушение.