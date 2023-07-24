Реклама
Прямой эфир
Происшествия
На вулкане Эбеко зафиксирован пепловый выброс
Общество
Мишустин начал поездку по Дальнему востоку с визита во Владивосток
Армия
Минобороны заявило о пресечении атаки двух беспилотников в Москве
Армия
Противотанковый расчет ВДВ уничтожил опорный пункт националистов
Мир
Минимум 10 человек погибли при обрушении потолка в китайской школе
Происшествия
В Нижегородской области семейная пара утонула из-за перевернувшейся лодки
Недвижимость
Спрос на покупку новостроек в Сочи вырос на 42%
Общество
Вильфанд предупредил о неблагоприятной погоде в 16 регионах России
Спорт
ФК «Ростов» обыграл «Факел» и забил 1000-й гол в РПЛ
Мир
Путин заявил об ожидании встреч с лидерами африканских стран в Петербурге
Мир
Минимум девять человек погибли в результате крушения самолета в Судане
Общество
СК возбудил дело по факту обстрела российских журналистов в Запорожской области
Мир
ЦПВС зафиксировал шесть нарушений воздушного пространства в Сирии коалицией США

В США усомнились в необходимости присутствия американских летчиков в Сирии

Newsweek: самолетам ВВС США приходится уклоняться в Сирии от маневров летчиков ВКС
0
Фото: Global Look Press/Ministry of Foreign Affairs of R
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Маневры летчиков ВКС РФ в Сирии заставляют американских пилотов уклоняться и ставят вопрос о целесообразности присутствия войск США в Арабской республике, пишет обозреватель журнала Newsweek Дэниел ДеПетрис.

«Российские истребители продолжают оспаривать позиции США в воздушном пространстве Сирии, вынуждая американские самолеты совершать маневры уклонения. <…> Что заставляет русских вести себя столь решительно? Ответ прост: мы не знаем», — говорится в материале.

Автор пишет сравнивает действия американских войск в Сирии с поведением «беспечных юношей, отправляющихся на увеселительную прогулку со скоростью 80 миль в час».

«Стратегия Киева — все взорвем, уничтожим, унизим, отрежем»
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров — о действиях Запада, дефиците рабочих рук, внутреннем туризме и предстоящих выборах

Ранее, 24 июля, сирийская газета Al Watan со ссылкой на источники в оппозиционных группировках сообщила, что командование США перебросило из Ирака на свои базы в Сирии дополнительную военную технику и материально-технические средства. Отмечалось, что несколько колонн пересекли пограничный пункт «Эль-Валид» и въехали на территорию северо-восточной провинции Хасеке.

22 июля стало известно, что со стороны международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, зафиксировано 14 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

Председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли 18 июля сообщил, что США располагают достаточными средствами для защиты личного состава в Сирии и не видят необходимости задействовать подкрепление.

До этого, 6 июля, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал не забывать о том, что американские военнослужащие находятся в Сирии «вопреки нормам международного права». По его словам, это является оккупацией отдельных районов страны, которую власти США прикрывают «необходимостью выполнения контртеррористических задач».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023