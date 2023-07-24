В США усомнились в необходимости присутствия американских летчиков в Сирии
Маневры летчиков ВКС РФ в Сирии заставляют американских пилотов уклоняться и ставят вопрос о целесообразности присутствия войск США в Арабской республике, пишет обозреватель журнала Newsweek Дэниел ДеПетрис.
«Российские истребители продолжают оспаривать позиции США в воздушном пространстве Сирии, вынуждая американские самолеты совершать маневры уклонения. <…> Что заставляет русских вести себя столь решительно? Ответ прост: мы не знаем», — говорится в материале.
Автор пишет сравнивает действия американских войск в Сирии с поведением «беспечных юношей, отправляющихся на увеселительную прогулку со скоростью 80 миль в час».
Ранее, 24 июля, сирийская газета Al Watan со ссылкой на источники в оппозиционных группировках сообщила, что командование США перебросило из Ирака на свои базы в Сирии дополнительную военную технику и материально-технические средства. Отмечалось, что несколько колонн пересекли пограничный пункт «Эль-Валид» и въехали на территорию северо-восточной провинции Хасеке.
22 июля стало известно, что со стороны международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, зафиксировано 14 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.
Председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли 18 июля сообщил, что США располагают достаточными средствами для защиты личного состава в Сирии и не видят необходимости задействовать подкрепление.
До этого, 6 июля, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал не забывать о том, что американские военнослужащие находятся в Сирии «вопреки нормам международного права». По его словам, это является оккупацией отдельных районов страны, которую власти США прикрывают «необходимостью выполнения контртеррористических задач».