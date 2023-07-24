Полузащитник Оздоев может перейти из «Фатих Карагюмрюк» в «Спартак»
«Спартак» заинтересован в сотрудничестве с полузащитником турецкого ФК «Фатих Карагюмрюк» Магомедом Оздоевым. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщил журналист Иван Карпов.
«Ни «Динамо», ни ЦСКА, ни «Локомотиву» Оздоев не интересен. Однако есть интерес из «Спартака», — написал он в своем Telegram-канале и добавил, что клуб находится в поисках центрального защитника.
Также, по словам Карпова, активные переговоры с московскими командами о трансфере футболиста могут быть частью его «раскачки» для перехода в греческий ПАОК.
Ранее в этот день стало известно, что центральный защитник сборной Сербии Страхиня Эракович присоединился к петербургскому ФК «Зенит». Футболист подписал четырехлетний контракт с возможностью продления на сезон. Он будет играть под номером 25.
10 июля сообщалось о переходе парагвайского полузащитника Хесуса Медины в «Спартак». Клуб заплатил за него €7,5 млн.