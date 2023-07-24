Эксперт указал на вред кофе навынос

Автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов предупредил, что кофе навынос может плохо повлиять на пищевое поведение.

В беседе с радио Sputnik в понедельник, 24 июля, специалист рассказал, что увлечение кофе в одноразовом стаканчике может подталкивать человека к незапланированным перекусам.

Эксперт подчеркнул, что культура употребления купленного навынос кофе, не соответствует принципам здорового и сбалансированного питания. В частности, по словам Малоземова, у многих людей выделяется желудочный сок на употребление этого напитка. Он объяснил, что если выпить кофе между завтраком и обедом, можно ощутить голод, который не позволит удержаться от перекуса, который, в свою очередь, «вряд ли окажется здоровым», отмечает телеканал «360».

Помимо этого, в кофейных напитках, продающихся в таком формате. Зачастую содержится избыточное количество сахара, а злоупотребление сладким негативно отражается и на здоровье, и на фигуре.

Малоземов указал на то, что обычно кофе навынос продают в одноразовых стаканчиках с пластиковыми крышками. Согласно исследованиям, в напитках, которые люди пьют из такой посуды, содержится большое количество микрочастиц пластика. По словам эксперта, потенциально воздействие этих элементов на организм человека может оказаться опасным.

Лучше всего, по его словам, пить кофе из обычной посуды и после основного приема пищи, добавляя в напиток минимальное количество сахара, пишет Life.ru.

23 июля Pravda.Ru сообщила, что ученые из Университета Минью в Португалии провели исследование и пришли к выводу, что кофе действительно способствует повышению работоспособности и эффективности мышления. По словам специалистов, стоит ограничить потребление кофе до одной-трех чашек в день, поскольку чем реже человек употребляет кофе, тем сильнее проявляется его благотворное влияние.

В июне врач-терапевт, диетолог, к.м.н. Маргарита Королева заявила, что употребление кофе способствует стимуляции мозговой деятельности за счет усиления кровообращения и улучшения микроциркуляции. Она предупредила, что людям с гипертонической болезнью, с нарушением ритма сердца лучше отказаться от употребления этого напитка, пишет RT.

Также в июне врач-диетолог Михаил Гинзбург посоветовал людям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания, отказаться от употребления кофе в жару. По его словам, в жару напиток провоцирует неконтролируемое повышение давления, перебои в работе сердца. Если же человек ничем не болеет, то пить кофе можно.

В мае новое исследование, проведенное международной группой ученых из Китая и Австралии, установило связь между употреблением кофе и чая и толщиной слоя макулярных нервных волокон сетчатки — группы нервных клеток, передающих визуальную информацию от глаз к мозгу. Чем тоньше этот слой, тем выше риск развития нейродегенеративных заболеваний. По словам ученых, у людей, которые пили две-три чашки кофе или более четырех чашек чая в день, значительно увеличилась толщина слоя макулярных нервных волокон сетчатки, сообщает «Ридус».

В сентябре прошлого года врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала, как избавиться от кофеиновой зависимости. По ее словам, для этого необходимо наладить режим сна, увеличить уровень физической активности, следить за рационом питания и работать со стрессом, пишет НСН.

В феврале прошлого года ученые из Университета Макмастера в Канаде сообщили, что употребление кофе приводит к снижению уровня холестерина в организме. По словам специалистов, кофеин влияет на специальные белки PCSK9, благодаря которым печень выводит из крови плохой холестерин, или липопротеины низкой плотности, отмечает телеканал «Звезда». Помимо этого, кофеин защищает организм от развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Как отмечает сайт kp.ru, нормы потребления кофеина для здорового человека сильно разнятся — в разных странах безопасным считается 150–400 мг кофеина в день. С учетом того, что маленькая чашка эспрессо на 50 мл содержит около 100 мг кофеина, лучше ограничить потребление кофе от двух до четырех чашек в день.