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Путин озвучил потери личного состава ВСУ в ходе контрнаступления
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Командующий группировкой «Центр» спрогнозировал продолжение наступления ВСУ до конца лета

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Наступательная активность Вооруженных сил Украины (ВСУ) пойдет на спад ближе к осени. Таким прогнозом в воскресенье, 23 июля, поделился командующий российской группировкой «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

«Потянут они еще до конца августа. Потом будет небольшой перерыв», — заявил он в эфире программы «Соловьев Live».

По словам Мордвичева, какие-либо успехи противника в зимний период маловероятны, а весной контрнаступление вполне может завершиться.

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Ранее в этот день госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что контрнаступление ВСУ продвигается тяжело и может продлиться еще несколько месяцев.

Президент России Владимир Путин также заявил о провале украинского контрнаступления и добавил, что за это время было уничтожено рекордное количество западной техники.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский объяснил неудачи ВСУ медленными поставками вооружений. По его словам, киевские власти не рассчитали необходимое для подготовки контрнаступления время.

При этом 20 июля директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс также указал на низкие темпы украинского контрнаступления. Однако подчеркнул при этом, что такие показатели не должны удивлять, потому что наступать сложнее, чем обороняться.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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