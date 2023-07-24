Зеленский заявил о повреждении здания консульства Греции при ударе по Одессе

Здание консульства Греции на Украине пострадало в результате российского удара в районе Одессы. Соответствующее заявление в воскресенье, 23 июля, сделал украинский президент Владимир Зеленский.

«Пострадало здание консульства Греции, и это уже второе консульство в Одессе», — сказал он во время вечернего выступления.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС России в ночь на воскресенье нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе Одессы. Были уничтожены все намеченные цели.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что распространяемая киевским режимом информация о поражении российскими военными Спасо-Преображенского собора в Одессе не соответствует действительности. Кроме того, в Минобороны указали на то, что все назначенные для поражения и уничтоженные объекты, где Киев совместно с иностранными специалистами готовил теракты против РФ, располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Как заявил 24 июля «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин, в районе Одессы правительство Украины организовало производство беспилотников и сконцентрировало большие военные силы под прикрытием зерновой сделки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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