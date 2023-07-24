Путин написал статью для СМИ Африканского континента о видении развития отношений

Президент России Владимир Путин в преддверии второго саммита Россия – Африка и экономического и гуманитарного форума Россия – Африка написал для СМИ Африканского континента статью «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». Текст опубликован 24 июля на сайте Кремля, где также представлены переводы статьи на шесть языков — арабский, английский, испанский, немецкий, португальский, французский.

В статье он написал, что с нетерпением ждет встреч с лидерами африканских стран в Петербурге. По итогам этого саммита будут приняты несколько документов, в том числе декларация. Помимо этого, будет утвержден план действий Форума партнерства между страной и континентом до 2026 года.

В публикации российский лидер подчеркнул, что партнерские связи России с Африкой имеют прочные, глубокие корни и всегда отмечались стабильностью, доверием и доброжелательностью. Он обратил внимание на особое значение партнерства РФ и Африки на данный период времени, когда формируется новый, более справедливый многополярный миропорядок.

Кроме того, российский лидер сделал акцент на тематике торгово-экономического сотрудничества, отметив рост взаимного товарооборота России и Африки, а отдельное внимание президент РФ уделил вопросам вокруг зерновой сделки. В частности, он написал, что страна способна предложить альтернативу украинскому зерну и обеспечить продовольствием нуждающиеся государства.

Путин также отметил, что ни одно из условий зерновой сделки относительно вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки не было выполнено. Он подчеркнул, что в данном случае речь шла о гуманитарной помощи, на что санкции не должны распространяться.

Ранее, 21 июля, Путин провел заседание с постоянными членами Совета Безопасности страны. Обсуждались вопросы развития отношений со странами Африки и использования информационных технологий.

Участие в саммите Россия – Африка подтвердили 49 стран. При этом около половины из них будет представлено на самом высоком уровне — глав государств и правительств.

12 июля посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров сообщил, что развитие взаимовыгодного сотрудничества со странами Африки выходит на качественно новый уровень. Он указал, что второй саммит Россия – Африка пройдет в переломный момент в развитии международных отношений, в процессе перехода от монополярного мира к многополярной системе, в которой будет реализовываться принцип суверенного равенства.