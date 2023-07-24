Реклама
Прямой эфир
Недвижимость
Спрос на покупку новостроек в Сочи вырос на 42%
Общество
Вильфанд предупредил о неблагоприятной погоде в 16 регионах России
Спорт
ФК «Ростов» обыграл «Факел» и забил 1000-й гол в РПЛ
Мир
Путин заявил об ожидании встреч с лидерами африканских стран в Петербурге
Мир
Минимум девять человек погибли в результате крушения самолета в Судане
Общество
СК возбудил дело по факту обстрела российских журналистов в Запорожской области
Мир
ЦПВС зафиксировал шесть нарушений воздушного пространства в Сирии коалицией США
Происшествия
Крыша спорткомплекса «Динамо» загорелась на площади 300 кв. м во Владикавказе
Спорт
Россиянка Тимофеева победила украинку Байндль в финале турнира WTA
Происшествия
Трое погибли и шестеро пострадали в ДТП в Грозном
Армия
Путин озвучил потери личного состава ВСУ в ходе контрнаступления
Наука и техника
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink из-за непогоды
Наука и техника
«Роскосмос» назвал дату старта корабля «Союз МС-25» с экипажем

Путин написал статью для СМИ Африканского континента о видении развития отношений

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин в преддверии второго саммита Россия – Африка и экономического и гуманитарного форума Россия – Африка написал для СМИ Африканского континента статью «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». Текст опубликован 24 июля на сайте Кремля, где также представлены переводы статьи на шесть языков — арабский, английский, испанский, немецкий, португальский, французский.

В статье он написал, что с нетерпением ждет встреч с лидерами африканских стран в Петербурге. По итогам этого саммита будут приняты несколько документов, в том числе декларация. Помимо этого, будет утвержден план действий Форума партнерства между страной и континентом до 2026 года.

В публикации российский лидер подчеркнул, что партнерские связи России с Африкой имеют прочные, глубокие корни и всегда отмечались стабильностью, доверием и доброжелательностью. Он обратил внимание на особое значение партнерства РФ и Африки на данный период времени, когда формируется новый, более справедливый многополярный миропорядок.

Кроме того, российский лидер сделал акцент на тематике торгово-экономического сотрудничества, отметив рост взаимного товарооборота России и Африки, а отдельное внимание президент РФ уделил вопросам вокруг зерновой сделки. В частности, он написал, что страна способна предложить альтернативу украинскому зерну и обеспечить продовольствием нуждающиеся государства.

Путин также отметил, что ни одно из условий зерновой сделки относительно вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки не было выполнено. Он подчеркнул, что в данном случае речь шла о гуманитарной помощи, на что санкции не должны распространяться.

От слов к заделу: на саммите Россия – Африка обсудят мирный план по Украине
Кто из лидеров посетит Санкт-Петербург в июле этого года

Ранее, 21 июля, Путин провел заседание с постоянными членами Совета Безопасности страны. Обсуждались вопросы развития отношений со странами Африки и использования информационных технологий.

Участие в саммите Россия – Африка подтвердили 49 стран. При этом около половины из них будет представлено на самом высоком уровне — глав государств и правительств.

12 июля посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров сообщил, что развитие взаимовыгодного сотрудничества со странами Африки выходит на качественно новый уровень. Он указал, что второй саммит Россия – Африка пройдет в переломный момент в развитии международных отношений, в процессе перехода от монополярного мира к многополярной системе, в которой будет реализовываться принцип суверенного равенства.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023