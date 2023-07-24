В Нижегородской области семейная пара утонула из-за перевернувшейся лодки

В Нижегородской области семья из трех человек перевернулась на лодке, ребенка удалось спасти, семейная пара погибла. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.

Трагедия произошла ранее в этот день в Богородском муниципальном округе на озере Ефимьевское. По предварительным данным, 36-летний мужчина и 33-летняя женщина вместе с шестилетним сыном сплавлялись на надувной лодке на озере, когда она опрокинулась. Очевидцы сумели вытащить из воды женщину и ребенка, отмечает телеканал «360». Мальчика отвезли в медучреждение, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Женщине оказали первую помощь, однако спасти ее не удалось, уточняет RT. Тело мужчины извлекли из водоема водолазы МЧС, пишет сайт kp.ru.

Сотрудники СК не обнаружили на телах погибших повреждений криминального характера, отмечает ИА Регнум. Проводится доследственная проверка, сообщает Life.ru. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее в июле в Новоорском районе Оренбуржья мужчина 1975 года рождения спас двухлетнего мальчика и девятилетнюю девочку, которые едва не утонули. Сам выбраться из воды мужчина не смог и погиб. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства трагедии.