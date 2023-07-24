Эксперты оценили экономический эффект от импортозамещения в нефтяной отрасли

Экономический эффект от внедрения собственных и отечественных передовых решений в «Оренбургнефти» (актив НК «Роснефть») за последние пять лет достиг более 8,2 млрд рублей. Инновации планируется тиражировать и на другие дочерние предприятия «Роснефти», отмечают в компании. Это снизит издержки отечественной нефтяной отрасли при добыче нефти на десятки миллиардов рублей в ближайшие годы, а также поспособствует импортозамещению, говорят аналитики.

В объемах добычи нефти в России любая инновация, повышающая эффективность процесса, приносит миллиарды рублей прибыли, согласен директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов. Энергетика и добыча полезных ископаемых достаточно хорошо развивались в РФ и до санкций, а импульс импортозамещения, полученный в 2022 году, ускорил эти процессы, добавил Тузов.

«Вклад «Роснефти» в импортозамещение довольно большой, и новые технологии еще больше будут ему способствовать. Инновации, несомненно, положительным образом отразятся на основных показателях компании», — считает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

«Роснефть» долгие годы аккумулировала практически все составляющие бизнеса в своем периметре, даже когда было выгоднее выносить их на аутсорс, что теперь позволяет ей быть независимой в своем производственном цикле, заключает замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Во всем мире, в том числе и в России, снижается качество доступных для освоения запасов нефти, повышаются требования к качеству и точности технологий разведки и добычи углеводородного сырья, отметил Александр Фролов. Наличие собственных технологий и знаний приобретает сегодня ключевое значение. Благодаря инновациям страна сможет адаптироваться к новым условиям рынка, меньше тратить на производство сырья и больше зарабатывать на его экспорте, добавил эксперт.

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Лабораторные работы: «Оренбургнефть» повысила производственную эффективность на 8,2 млрд рублей