Лидер оппозиции Испании заявил о готовности сформировать правительство

Лидер консервативной Народной партии, победившей на прошедших в воскресенье в Испании досрочных всеобщих выборах, Альберто Нуньес Фейхоо заявил, что готов попытаться создать правительство. Об этом 23 июля сообщило издание 20minutos.

«Я беру на себя инициативу начать диалог, чтобы сформировать правительство», — сказал он, призвав остальные политические силы не блокировать данную инициативу.

Он назвал свою просьбу законной и выразил надежду, что все политические силы будут нести за это ответственность.

В Испании 23 июля прошло голосование на выборах в генеральные кортесы (двухпалатный парламент). Участки открылись в 9:00 по местному времени (10:00 мск) и продолжали работу до 20:00 (21:00 мск). Явка на выборах по состоянию на 18:30 (19:30 мск) составила 53,12%, свидетельствуют данные официального сайта по мониторингу результатов.



По итогам выборов будут избраны 350 членов конгресса депутатов на четыре года и 208 сенаторов.



В стране законодательную власть осуществляют избираемые сроком на четыре года генеральные кортесы, состоящие из сената (верхней палаты) и конгресса депутатов (нижней палаты).

12 июля стало известно, что оппозиционная Народная партия во главе с Альберто Нуньесом Фейхоо лидирует в рейтингах над пока что правящими социалистами Санчеса. Однако, по мнению старшего научного сотрудника отдела европейских политических исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Екатерины Черкасовой, даже набрав большинство голосов, партия будет обречена на коалицию с ультраправой партией Vox. А такая перспектива, по данным опроса, пугает 60% испанцев.