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Премьер Испании убежден в провале правых на выборах

Премьер Испании считает, что правые потерпели неудачу на выборах
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Фото: REUTERS/Nacho Doce
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Правые политические силы потерпели неудачу по итогам досрочных всеобщих выборов в Испании. Об этом 23 июля заявил премьер-министр, лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес.

«Мы получили больше голосов, больше мест и больше процентов, чем четыре года назад», — приводит его слова газета 20 minutes.

По мнению Санчеса, «регрессивный блок» правых сил потерпел поражение.

Консервативная Народная партия, которая является главным конкурентом ИСРП, по итогам выборов получила 136 кресел в 350-местном конгрессе депутатов (нижней палате парламента), ИСРП получила 122 мандата, далее идут крайне правая партия «Вокс» (33) и левое движение «Сумар» (31).

Ни одна из партий не смогла получить абсолютное большинство в парламенте, чтобы самостоятельно сформировать правительство. В связи с этим будут проведены переговоры для утверждения кандидатуры премьера.

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В Испании 23 июля прошло голосование на выборах в генеральные кортесы (двухпалатный парламент). Участки открылись в 9:00 по местному времени (10:00 мск) и продолжали работу до 20:00 (21:00 мск). Явка на выборах по состоянию на 18:30 (19:30 мск) составила 53,12%, свидетельствуют данные официального сайта по мониторингу результатов.

По итогам выборов будут избраны 350 членов конгресса депутатов на четыре года и 208 сенаторов.

12 июля стало известно, что оппозиционная Народная партия во главе с Альберто Нуньесом Фейхоо лидирует в рейтингах над пока что правящими социалистами Санчеса. Однако, по мнению старшего научного сотрудника отдела европейских политических исследований ИМЭМО им. ЕМ. Примакова РАН Екатерины Черкасовой, даже набрав большинство голосов, партия будет обречена на коалицию с ультраправой партией Vox. А такая перспектива, по данным опроса, пугает 60% испанцев.

В Испании законодательную власть осуществляют избираемые сроком на четыре года генеральные кортесы, состоящие из сената (верхней палаты) и конгресса депутатов (нижней палаты).

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