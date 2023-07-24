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Теннисист Джокович снялся с турнира серии «Мастерс» в Торонто из-за усталости

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Фото: REUTERS/Susan Mullane/USA TODAY Sports/File Photo
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Вторая ракетка мира серб Новак Джокович не будет выступать на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Торонто из-за усталости. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщила пресс-служба соревнований.

«Мне всегда нравилось проводить время в Канаде, но после разговора с моей командой мы считаем правильным решением пропустить турнир. Я хотел бы поблагодарить Карла Хейла, директора турнира, за понимание этого решения», — сказал Джокович.

Он выразил надежду на свое скорейшее возвращение в Канаду и Торонто для игры перед болельщиками.

Место Джоковича в основной сетке заменит американец Кристофер Юбэнкс, который в июле дошел до четвертьфинала Уимблдона, показав свой лучший результат на турнирах Большого шлема.

В четвертьфинале его обыграл россиянин Медведев. Матч длился три часа.

Медведева охота: российский теннисист завершил свой лучший Уимблдон
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17 июля Джоковича оштрафовали на $8 тыс. за неспортивное поведение в финале Уимблдона. 36-летний спортсмен был оштрафован за «жестокое обращение с ракеткой» во время матча против испанца Карлоса Алькараса. В ходе пятого сета Джокович после проигранного гейма на своей подаче, по пути к скамейке, ударил ракеткой о стойку сетки.

Ранее первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в финале Уимблдона-2023. Счет встречи, которая длилась 4 ч и 46 мин., составил 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4 в пользу 20-летнего испанца.

У Джоковича было семь побед на Уимблдоне.

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