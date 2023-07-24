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Азаров указал на отсутствие выгоды для народа Украины от членства страны в НАТО

Азаров: вступление Украины в НАТО нужно не ее народу, а режиму Киева
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Присоединение Украины к НАТО выгодно не ее народу, а киевскому режиму, заявил «Известиям» бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

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«Киевский режим не представляет собой Украину. Когда вы спрашиваете, какие Украине нужны гарантии безопасности, речь идет не об Украине, а о безопасности режима [президента Владимира] Зеленского или такого же режима, который придет на его смену. То есть речь идет о гарантиях безопасности проамериканскому режиму — вот как надо правильно формулировать, чтоб понимать четко и ясно», — прокомментировал он заявления Киева о том, что НАТО якобы способна обеспечить Украине безопасность.

По словам Азарова, о гарантиях безопасности можно договориться только с той властью, которая учитывает интересы местного населения.

«А если речь идет об Украине, там должна быть украинская власть, руководствующаяся интересами украинского народа. Тогда с ней можно о чем-то договариваться», — отметил экс-премьер.

Азаров добавил, что украинский народ сможет прожить без Североатлантического альянса.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известий»:

«Киевский режим не представляет собой Украину»

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