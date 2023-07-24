Азаров указал на отсутствие выгоды для народа Украины от членства страны в НАТО
Присоединение Украины к НАТО выгодно не ее народу, а киевскому режиму, заявил «Известиям» бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
«Киевский режим не представляет собой Украину. Когда вы спрашиваете, какие Украине нужны гарантии безопасности, речь идет не об Украине, а о безопасности режима [президента Владимира] Зеленского или такого же режима, который придет на его смену. То есть речь идет о гарантиях безопасности проамериканскому режиму — вот как надо правильно формулировать, чтоб понимать четко и ясно», — прокомментировал он заявления Киева о том, что НАТО якобы способна обеспечить Украине безопасность.
По словам Азарова, о гарантиях безопасности можно договориться только с той властью, которая учитывает интересы местного населения.
«А если речь идет об Украине, там должна быть украинская власть, руководствующаяся интересами украинского народа. Тогда с ней можно о чем-то договариваться», — отметил экс-премьер.
Азаров добавил, что украинский народ сможет прожить без Североатлантического альянса.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известий»: