Трансгендер впервые выступила на женском чемпионате мира по футболу

Футболистка сборной Канады Ребекка Куинн стала первым трансгендерным и небинарным игроком на чемпионате мира среди женщин. Об этом 23 июля сообщило издание Daily Mail.

Турнир проходит в Австралии и Новой Зеландии. Матч группового этапа Чемпионата мира между сборной Канады и командой Нигерии состоялся 21 июля, завершившись со счетом 0:0.

26-летняя футболистка Куинн вышла в стартовом составе матча и отыграла все 90 минут.

Куинн на Олимпиаде-2021 в Токио завоевала в составе сборной Канады золото.

Ранее, 26 мая, федерация велосипедного спорта Великобритании (British Cycling) запретила трансгендерам и небинарным людям, чей пол при рождении был определен как мужской, участвовать в женских профессиональных соревнованиях.

8 апреля стало известно, что в США выступили с требованием запретить биологическим спортсменам-мужчинам, которые идентифицируют себя как лица другого пола, соревноваться с женщинами. Соответствующая петиция размещена на сайте американской правозащитной группы PragerU после того, как американский трансгендерный боец Феллон Фокс нанес тяжелые травмы уже второй сопернице-женщине.

23 марта совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) утвердил решение о запрете трансгендерным спортсменам участвовать в турнирах с женщинами. Как заявил президент организации Себастьян Коу, в отличие от DSD-атлетов, трансгендеры не могут выступать в соревнованиях по легкой атлетике с женщинами вне зависимости от дисциплины. По его словам, с 31 марта они исключены из рейтинга женской легкой атлетики.

На Олимпиаде-2021 в Токио новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард стала первым трансгендером в истории Игр, а канадская футболистка Ребекка Куинн стала первым трансгендером, завоевавшим олимпийскую медаль.