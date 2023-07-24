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Путин указал на невыполнение условий зерновой сделки Западом

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Ни одно из условий зерновой сделки, касавшихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было. Об этом говорится в статье российского президента Владимира Путина «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», опубликованной 24 июля на сайте Кремля.

«Более того, препятствия чинятся даже безвозмездной передаче нами минеральных удобрений нуждающимся, беднейшим странам. Из 262 тыс. т продукции, заблокированной в европейских портах, удалось отправить всего две партии: 20 тыс. т в Малави и 34 тыс. в Кению. Остальное остается в недобросовестных руках европейцев», — написал он.

При этом, как подчеркнул российский президент, речь идет о «сугубо гуманитарной акции, на которую никакие санкции не должны распространяться в принципе».

В связи со сложившейся ситуацией продолжение «не оправдавшей своего гуманитарного предназначения» зерновой сделки потеряло смысл, указал Путин.

По его словам, Россия в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, поскольку в стране вновь ожидается рекордный урожай.

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Ранее, 21 июля, заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин сказал, что наличие результатов по Стамбульским соглашениям необходимо для продолжения усилий по обеспечению продовольственной безопасности в мире.

Президент РФ Владимир Путин 19 июля заявил, что Россия готова вернуться к выполнению сделки в случае снятия препятствий для ее сельхозэкспорта, подключения Россельхозбанка к системе SWIFT, а также возобновления работы аммиакопровода Тольятти – Одесса.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что с 17 июля зерновая сделка прекратила свое действие. Часть договоренностей со стороны партнеров по сделке не выполнена до сих пор, указал он.

15 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинская часть зерновой сделки превратилась в коммерческий проект. Он обратил внимание, что лишь около 3% идет в беднейшие страны.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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