Вильфанд предупредил о неблагоприятной погоде в 16 регионах России

В шести республиках Северного Кавказа, а также Ленинградской и еще девяти российских регионах в ближайшие дни ожидается неблагоприятная погода. Об этом 23 июля сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Неблагоприятная погода прогнозируется в Томской, Кемеровской областях — ливни, гроза, град, ветер до 20–22 м/с. Аналогичная ситуация в Иркутской области», — приводит его слова ТАСС.

Вильфанд уточнил, что жителям Северного Кавказа следует готовиться к сильному дождю, ливню, грозе и ветру до 25 м/с.

Кроме того, в Архангельской, Новгородской, Псковской областях, Карелии ожидаются ливни и грозы, а в Татарстане — сильный дождь, гроза, град, ветер до 22 м/с. Жителей Ростовской области научный руководитель Гидрометцентра предупредил о сильном ливне, грозе, а также ветре до 25 м/с.

Ранее, 20 июля, Вильфанд призвал москвичей не ждать резкого потепления в ближайшие дни. Он уточнил, что температура воздуха в Москве будет чуть ниже климатической нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра России в разговоре с корреспондентом «Известий» накануне отметил, что лето — это наиболее дождливое время года, поэтому удивляться продолжающимся дождям не стоит.

Между тем в Хабаровском крае из-за погоды продлили запрет на посещение лесов. 21 июля сообщалось о сложной пожароопасной обстановке в этом регионе.