Реклама
Прямой эфир
Мир
Минимум 9 человек погибли в результате крушения самолета в Судане
Общество
СК возбудил дело по факту обстрела российских журналистов в Запорожской области
Мир
ЦПВС зафиксировал шесть нарушений воздушного пространства в Сирии коалицией США
Происшествия
Крыша спорткомплекса «Динамо» загорелась на площади 300 кв. м во Владикавказе
Спорт
Россиянка Тимофеева победила украинку Байндль в финале турнира WTA
Происшествия
Трое погибли и шестеро пострадали в ДТП в Грозном
Армия
Путин озвучил потери личного состава ВСУ в ходе контрнаступления
Наука и техника
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink из-за непогоды
Наука и техника
«Роскосмос» назвал дату старта корабля «Союз МС-25» с экипажем
Спорт
Российский теннисист Рублев выиграл турнир в шведском Бостаде
Армия
Путин заявил о провале контрнаступления украинской армии
Армия
Российский сапер рассказал о применении ВСУ новых термобарических мин
Общество
Уголовное дело возбуждено после подрыва гранаты в доме в Подмосковье
Сюжет:

Вильфанд предупредил о неблагоприятной погоде в 16 регионах России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В шести республиках Северного Кавказа, а также Ленинградской и еще девяти российских регионах в ближайшие дни ожидается неблагоприятная погода. Об этом 23 июля сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Неблагоприятная погода прогнозируется в Томской, Кемеровской областях — ливни, гроза, град, ветер до 20–22 м/с. Аналогичная ситуация в Иркутской области», — приводит его слова ТАСС.

Вильфанд уточнил, что жителям Северного Кавказа следует готовиться к сильному дождю, ливню, грозе и ветру до 25 м/с.

Кроме того, в Архангельской, Новгородской, Псковской областях, Карелии ожидаются ливни и грозы, а в Татарстане — сильный дождь, гроза, град, ветер до 22 м/с. Жителей Ростовской области научный руководитель Гидрометцентра предупредил о сильном ливне, грозе, а также ветре до 25 м/с.

Холодное лето 2023-го: чем грозят июньские заморозки в регионах
И где могут быть побиты рекорды низких температур

Ранее, 20 июля, Вильфанд призвал москвичей не ждать резкого потепления в ближайшие дни. Он уточнил, что температура воздуха в Москве будет чуть ниже климатической нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра России в разговоре с корреспондентом «Известий» накануне отметил, что лето — это наиболее дождливое время года, поэтому удивляться продолжающимся дождям не стоит.

Между тем в Хабаровском крае из-за погоды продлили запрет на посещение лесов. 21 июля сообщалось о сложной пожароопасной обстановке в этом регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023