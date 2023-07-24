Генерал-лейтенант, командующий группировкой войск «Центр» Андрей Мордвичев 23 июля заявил, что российские военнослужащие за сутки взяли в плен 31 бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Я вам скажу, что только за вчерашний день мы взяли 31 пленного. Кто-то сдается (сам. — Ред.), кто-то в результате боевых действий. Но в лесном массиве доходит до абсурда. Вывозят, бросают на точки, говорят: «Ребята, идите в том направлении. Вас там встретят», — сказал он в интервью для «Соловьев Live».

Как отметил Мордвичев, пленные украинские боевики удивлены тем фактом, что в России их не пытают. По его словам, это связано с работой киевской пропаганды: бойцов ВСУ пугают «неимоверными пытками и издевательствами». Генерал-лейтенант указал, что пленных после возвращения загоняют обратно в окопы. В связи с этим некоторые боевики просят не возвращать их на Украину в ходе обмена.

Мордвичев подчеркнул, что ВСУ не считаются со своими людьми, поэтому число погибших среди украинских боевиков превышает потери российской стороны.

Ранее, 21 июля, полковник ВС США, бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор сообщил, что лидерство украинского президента Владимира Зеленского оказалось на грани из-за массового дезертирства и неподчинения рядовых солдат ВСУ приказам командования.

Накануне отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу заявил, что боевики ВСУ сдают позиции российской армии вопреки планам Киева по контрнаступлению.

19 июля ветеран американского спецназа Эрик Крамер, который на данный момент находится в Киеве для обучения украинских солдат, признал, что потери среди украинских военных ужасающие. Американский военный также сомневается в том, что украинские войска когда-нибудь смогут «полностью встать на ноги».

В Пентагоне 18 июля указали на места основных потерь ВСУ в ходе контрнаступления. Так, украинская армия несет потери в основном на минных полях, несмотря на активные поставки Западом Киеву техники для разминирования.

До этого, 15 июля, полковник ВС США Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский пытается скрыть, что ВСУ потеряли 26 тыс. человек в ходе контрнаступления. Макгрегор отметил, что, по его мнению, Зеленского в настоящее время может спасти из сложившейся ситуации лишь участие в конфликте какой-либо третьей стороны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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