На конкурс грантов мэра Москвы для НКО поступило почти 900 заявок

На конкурс грантов мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) поступило почти 900 заявок. Треть из них прислали те, кто участвует в программе впервые, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Заявки принимались по 12 номинациям. В их числе «Наше наследие», «ЗОЖ и спорт», «Семейная Москва», «Экология мегаполиса», «Благотворительность» и другие. А самой популярной стала категория «Молодежь Москвы». Свои проекты в ней представили 211 столичных НКО», — отметила Сергунина.

В этом году все этапы — от подачи документов до предоставления отчетности — предлагалось пройти онлайн. Для этого была добавлена возможность использования цифровой подписи. Кроме того, для желающих организовали очные индивидуальные консультации и тренинги в коворкинг-центрах.

После предварительного отбора заявки рассмотрит экспертный совет. Проекты будут оценивать по десяти критериям, среди которых актуальность, уникальность и эффективность. Победителей выберет конкурсная комиссия.

В этом году грантовый фонд составит 600 млн рублей: НКО, которые работают больше года, могут получить до 5 млн рублей, а организации, действующие не менее полугода, — до 500 тыс. рублей.