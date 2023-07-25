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На конкурс грантов мэра Москвы для НКО поступило почти 900 заявок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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На конкурс грантов мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) поступило почти 900 заявок. Треть из них прислали те, кто участвует в программе впервые, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Заявки принимались по 12 номинациям. В их числе «Наше наследие», «ЗОЖ и спорт», «Семейная Москва», «Экология мегаполиса», «Благотворительность» и другие. А самой популярной стала категория «Молодежь Москвы». Свои проекты в ней представили 211 столичных НКО», — отметила Сергунина.

В этом году все этапы — от подачи документов до предоставления отчетности — предлагалось пройти онлайн. Для этого была добавлена возможность использования цифровой подписи. Кроме того, для желающих организовали очные индивидуальные консультации и тренинги в коворкинг-центрах.

После предварительного отбора заявки рассмотрит экспертный совет. Проекты будут оценивать по десяти критериям, среди которых актуальность, уникальность и эффективность. Победителей выберет конкурсная комиссия.

В этом году грантовый фонд составит 600 млн рублей: НКО, которые работают больше года, могут получить до 5 млн рублей, а организации, действующие не менее полугода, — до 500 тыс. рублей.

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